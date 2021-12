Un giorno in pretura: stasera su Rai3 il processo a Marco Cappato

Un giorno in pretura torna stasera su Rai3, alle 00:35, con la quattordicesima puntata di stagione, che si occuperà del processo a Marco Cappato per il suicidio assistito di Dj Fabo.

Stasera su Rai3, alle 00:35, va in onda Un giorno in Pretura: argomento della quattordicesima puntata sarà il processo a Marco Cappato per la morte di Dj Fabo, avvenuta tramite suicidio assistito il 27 febbraio del 2017.

Sarà la seconda parte del processo celebrato nella Corte di Assise di Milano a tenere banco nel nuovo appuntamento di Un giorno in pretura, che vede imputato Marco Cappato, accusato di aver rafforzato e agevolato l'intento suicidario di Fabiano Antoniano, conosciuto come Dj Fabo. In aula viene esaminato e valutato il contributo che ha fornito l'imputato per accompagnare Fabiano in Svizzera, dove potrà ricorrere al suicidio assistito. Fabiano per realizzare il suo sogno ha dovuto sopportare e superare tutti gli ostacoli che si frapponevano fra lui e la morte. Ma Cappato è colpevole oppure no? Dopo una lunga camera di consiglio la Corte di Assise, per la prima volta nella storia di "Un Giorno in Pretura", uscirà con un'insolita soluzione.

Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

La puntata odierna di Un giorno in pretura è visibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove, all'interno della sezione dedicata al programma, sono consultabili anche le puntate delle passate stagioni.