Un giorno in pretura, stasera su Rai3 il processo per Federico Aldovrandi

Stasera su Rai3, alle 00:25, va in onda Un giorno in Pretura: al centro della nuova puntata processo per Federico Aldovrandi. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra torna nella solita collocazione in seconda serata del sabato.

A quindici anni dalla morte di Federico Aldrovandi, Un giorno in Pretura ripercorre la storica vicenda processuale che, presso la Corte d'Assise di Ferrara, ha cercato di fare luce su questa tragica vicenda. Gli imputati sono quattro agenti di polizia e l'accusa per tutti è di omicidio colposo. È l'alba a via Ippodromo, Ferrara. Un giovane giace in terra, un ragazzo di cui non si conosce l'identità poiché privo di documenti. Federico verrà infatti riconosciuto da un agente della Digos di Ferrara, un amico di famiglia che lo conosceva bene e che l'aveva visto crescere. Toccherà a lui comunicare ai genitori di Federico la notizia di quella che è rimasta una fine senza senso.

