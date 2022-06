Un giorno in pretura: stasera su Rai3 l'omicidio di Renata Rapposelli

Un giorno in pretura torna stasera su Rai3, alle 00:30, con la nuova puntata di stagione, che si occuperà del processo per l'omicidio di Renata Rapposelli.

Un giorno in pretura torna stasera su Rai3 alle 00:25 con la nuova puntata, che si occuperà del processo per l'omicidio di Renata Rapposelli, maturato in una rete di rapporti familiari molto tesi.

Renata Rapposelli, una pittrice di 64 anni di Ancona, scompare il 9 ottobre 2017 dopo essere andata a trovare l'ex marito Giuseppe Santoleri e il figlio Simone a Giulianova. Ci si accorge della scomparsa della donna solo dopo una settimana e per un caso fortuito: gli amici della chat del gruppo di preghiera dovevano accompagnarla all'Inps, ma la donna è irraggiungibile. Un mese dopo viene ritrovato il suo corpo senza vita sulle rive del fiume Chienti.

Accusati dell'omicidio sono Giuseppe Santoleri e il figlio, Simone Santoleri, che secondo l'accusa, il 9 ottobre l'avrebbero attirata in una trappola per poterla uccidere. Un processo indiziario che si muove tra rancori e dissidi familiari.

Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

