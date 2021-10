Un giorno in pretura: stasera su Rai3 l'omicidio di Lavdije Kruja e le accuse all'ex assessore Franco Vignati

Un giorno in pretura torna stasera su Rai3, alle 00:20, con la sesta puntata della nuova stagione, che si occuperà dell'omicidio di Lavdije Kruja e del processo all'ex assessore leghista Franco Vignati.

Lavdije Kruja badante albanese di 41 anni, era in procinto di prendere la nazionalità italiana quando scomparve la mattina del 30 maggio del 2016 da San Colombano al Lambro, in provincia di Pavia. Il corpo della donna venne ritrovato dieci giorni dopo nel fiume Po, all'altezza di Piacenza, colpito alla nuca da un colpo d'arma da fuoco. Accusato dell'omicidio fu Franco Vignati, ex assessore leghista di Chignolo Po, che con la donna, più giovane di lui di 22 anni, aveva una relazione.

L'uomo era stato l'ultimo ad averla incontrata. L'aveva accompagnata quella mattina a vedere un capannone industriale dove forse avrebbe potuto farla lavorare grazie ad una raccomandazione. Ma era una proposta seria, o come sostiene l'accusa, l'uomo aveva predisposto una trappola mortale per Dea, che lo aveva cacciato di casa?

Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato con la nuova stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

La puntata odierna di Un giorno in pretura sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove, all'interno della sezione dedicata al programma, sono consultabili anche le puntate delle passate stagioni.