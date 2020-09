Un giorno in pretura: stasera su Rai3 il processo a Ignazio Frailis

Torna stasera su Rai3, alle 00:20, Un giorno in pretura con la nuova stagione come sempre condotta da Roberta Petrelluzzi: nella prima puntata il processo a Ignazio Frailis.

Stasera su Rai3, alle 00:20, torna Un giorno in Pretura, lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra, che riprende con un ciclo di nove puntate, nella storica collocazione in seconda serata del sabato.

Nella prima puntata, intitolata Le maldicenze di un pappagallo, protagonista sarà il processo, celebrato nella Corte d'Assise di Cagliari, a carico di Ignazio Frailis, reo confesso dell'omicidio della sua vicina di casa Maria Bonaria Contu, in un caldo pomeriggio di maggio a Capoterra, un paese di ventimila anime dove la vita scorre tranquilla e senza traumi. L'accoltellamento è avvenuto in un parco montano sotto gli occhi atterriti e increduli di due amiche della vittima, e sembra sia scaturito dai continui litigi tra vicini di casa a causa di un pappagallo parlante, pappagallo colpevole secondo l'imputato di rivolgergli continui insulti omofobi in sardo.

L'unico interrogativo del processo è: Frailis è un uomo malvagio, come afferma l'accusa, o un uomo malato di mente, come afferma la difesa?