Un giorno in pretura: stasera 17 dicembre su Rai3 l'omicidio di Paolo Vaj

La storia della morte di Paolo Vaj, un uomo che viveva con la compagna Patrizia Armellin e l'amica di lei, Angelica Cormaci. La porta alla luce, entrando nell'aula del tribunale di Treviso, Un giorno in Pretura, in onda stasera 17 dicembre alle 00.20 su Rai 3. Le due donne sono imputate per l'omicidio dell'uomo avvenuto in casa nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 2019, e si difendono inizialmente dicendo che la morte è avvenuta a causa di un forte litigio.

Ma è andata davvero così? Per accertare i fatti si scava nella vita dei protagonisti e viene a galla un mondo di relazioni intrecciate tramite la piattaforma Second Life, un gioco che per alcuni è diventato così pericoloso tanto da confondere e sovrapporre la vita reale con quella virtuale.

Un Giorno in Pretura è lo storico programma di Rai 3 di Roberta Petrelluzzi, anche conduttrice, Tommi Liberti, Antonella Nafra. La trasmissione è diventata un vero cult seguita da un cospicuo gruppo di ascoltatori che la commenta con passione anche sui social.

La puntata odierna di Un giorno in pretura è visibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove, all'interno della sezione dedicata al programma, sono consultabili anche le puntate delle passate settimane e delle stagioni precedenti.