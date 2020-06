Un giorno in pretura, il mostro di Firenze: stasera su Rai3 la seconda parte del processo

Stasera su Rai3, alle 00:15, va in onda Un giorno in pretura con una puntata interamente dedicata alla seconda parte del processo del mostro di Firenze.

Un giorno in pretura torna stasera su Rai3, in seconda serata alle 00:15, con il caso del mostro di Firenze e con una puntata interamente dedicata alla seconda parte del processo. La scorsa settimana la trasmissione ideata e condotta da Roberta Petrelluzzi, in onda in replica ancora con una puntata dedicata a Pietro Pacciani, ha fatto registrare alla rete un piccolo record di ascolti, con quasi 400.000 spettatori sintonizzati ben oltre la mezzanotte.

Nella seconda parte del processo dedicato al mostro di Firenze sfila una serie di personaggi collegati agli omicidi avvenuti nella campagna fiorentina, quelli che poi passeranno alla storia come i compagni di merende. Cosa facevano questi uomini di mezza età, sempre gli stessi, che si aggiravano come ombre sulle scene dei delitti? Erano davvero lì solo per spiare e soddisfare così le loro perversioni sessuali oppure hanno avuto un ruolo attivo in quelle tragiche morti? La puntata, oltre che in chiaro su Rai3, sarà naturalmente visibile anche in streaming sul portale RaiPlay.