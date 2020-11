Un giorno in pretura: il caso di Federico Aldovrandi stasera su Rai3

Stasera su Rai3, alle 00:35, va in onda Un giorno in Pretura: al centro della nuova puntata il caso di Federico Aldovrandi. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra torna nella solita collocazione in seconda serata del sabato.

A quindici anni dalla morte di Federico Aldrovandi, Un giorno in Pretura ripercorre la vicenda processuale che, presso la Corte d'Assise di Ferrara, ha cercato di fare luce su questa tragica vicenda.

È l'alba di domenica 25 settembre 2005 a Ferrara, quando una donna spaventata dalle urla strazianti provenienti dal parco sotto casa, chiama la polizia. Dopo questa telefonata, Federico Aldrovandi, un ragazzo di appena 18 anni, muore in seguito a una colluttazione con le forze dell'ordine.

Si apre il processo contro quattro agenti, tre uomini e una donna, che quella mattina intervennero in Via Ippodromo. L'accusa per tutti è di omicidio colposo.

La puntata odierna di Un giorno in pretura sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove, all'interno della sezione dedicata al programma di Roberta Petrelluzzi, sono consultabili anche le puntate delle passate stagioni.