Un giorno in pretura del 21 ottobre 2023: la storia maledetta di Denny Pruscino e Katia Reginella

Un giorno in pretura torna stasera su Rai3 alle 00:15 per raccontare la storia familiare maledetta e tormentata di Danny Pruscino e Katia Reginella nella puntata di sabato 21 ottobre 2023.

Nuovo appuntamento con Un giorno in pretura nella seconda serata di questo sabato 21 ottobre 2023. A essere raccontata stasera su Rai 3, a partire dalle 00:15, sarà la storia di Danny Pruscino e Katia Reginella, la coppia balzata agli onori della cronaca nera nel 2011 per la morte del figlioletto Jason, 2 mesi.

Sembra una coppia maledetta quella formata da Denny Pruscino e Katia Reginella, originari della provincia di Ascoli Piceno: i primi due figli affidati ai servizi sociali e il terzo, Jason, sparito nel nulla.

Ma presto si scopre che, tra il 23 e il 24 giugno 2011, il piccolo Jason, due mesi appena, è morto. Pruscino, innervosito dal pianto del neonato, l'avrebbe sbattuto ripetutamente contro il divano di casa. La moglie, Katia Reginella, non soltanto per gli inquirenti non avrebbe fatto nulla per salvare il bimbo, ma avrebbe addirittura aiutato il marito a disfarsi del corpicino, buttato nell'immondizia non lontano dalla loro casa. Del delitto i due si accusano a vicenda. Un Giorno in Pretura torna nella corte d'assise di Macerata per raccontare il disturbante affresco sociale in cui prende forma un crimine che ha scosso l'Italia. La storia di una famiglia senza pace, rincorsa dai suoi tormenti anche dopo le sentenze definitive.

Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

La puntata odierna di Un giorno in pretura (una replica, è già andata in onda nel 2016) è visibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.