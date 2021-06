Un giorno in pretura 2021: stasera su Rai3 il processo a Manlio Soldani e Clizia Forte

Stasera su Rai3, alle 00:10, va in onda Un giorno in Pretura 2021: la sesta puntata porta in TV l'ultimo processo del Presidente Evelina Canale prima della pensione. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato anche in questa stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

L'appuntamento dal titolo "La verità è dentro di me", ci riporta nella mattina del 15 ottobre del 2012 a Roma quando, nel quartiere La Pisana, un uomo armato assalta un furgone portavalori. A terra rimangono due guardie giurate, e una di loro, Salvatore Proietti, morirà dopo due mesi di agonia.

Il responsabile è Manlio Soldani, anche lui guardia giurata della stessa ditta che ha subito la rapina. Ma oggi viene processata la moglie di Soldani, Clizia Forte. La donna secondo l'accusa è un'abile manipolatrice che avrebbe diretto, indirizzato e istigato il marito a commettere la rapina usando due personaggi inventati, un agente dei Nocs e il fratello. Clizia Forte si oppone con tutte le sue forze a quest'accusa e afferma di essere stata lei la vera vittima di questa tragedia. Ma è credibile?

