Un giorno in pretura 2020: terza puntata su Gloria Rosboch, stasera su Rai3

Stasera su Rai3, alle 21:20, torna Un giorno in pretura 2020 con il secondo appuntamento interamente dedicato a Gloria Rosboch, l'insegnate di francese 49enne uccisa nel 2016.

La terza puntata di Un giorno in pretura è anche l'ultima parte del processo per la morte della professoressa di francese di Castellamonte di Ivrea, Gloria Rosboch (qui i dettagli del caso). Gabriele De Filippi ha confessato l'omicidio della donna, alla quale aveva truffato la somma di 187.000 euro, ed è stato condannato con il rito abbreviato a 30 anni di prigione. Ma oggi il processo è a carico della madre di De Filippi, Caterina Abbattista, accusata di aver concorso nell'omicidio della professoressa. Ma è possibile che la madre sia stata complice del figlio in un delitto così orrendo?

Un giorno in Pretura di Roberta Petrelluzzi ritorna su Rai3 con nuove prime serate dedicate sia a processi che hanno avuto grande clamore nell'opinione pubblica, ma dai risvolti spesso sconosciuti, sia a casi meno famosi, ma molto indicativi del Paese reale.