Un giorno in pretura 2020, stasera su Rai3: Gloria Rosboch nella seconda puntata

Stasera su Rai3, alle 21:20, torna Un giorno in pretura 2020 con un appuntamento interamente dedicato a Gloria Rosboch, l'insegnate di francese 49enne uccisa nel 2016.

La seconda puntata di Un giorno in Pretura è dedicata a un caso di quattro anni fa. Era il 13 gennaio del 2016 quando Gloria Rosboch, professoressa di francese della provincia di Ivrea, si allontanò da casa, con la scusa di una riunione scolastica, per non farvi più ritorno. I parenti e gli amici la cercarono disperatamente senza alcun risultato, fino a che le indagini condussero alla figura di Roberto Obert, un uomo di cinquantacinque anni, che fece ritrovare il corpo della donna e accusò, come ideatore del delitto, un diciannovenne ex studente della professoressa, Gabriele de Filippi, con il quale la donna aveva una relazione sentimentale.

«Nessuno poteva immaginare che questa donna si fosse allontanata dalla sua famiglia»



Un giorno in Pretura di Roberta Petrelluzzi ritorna su Rai3 con nuove prime serate dedicate sia a processi che hanno avuto grande clamore nell'opinione pubblica, ma dai risvolti spesso sconosciuti, sia a casi meno famosi, ma molto indicativi del Paese reale.