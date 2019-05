Un giorno in pretura 19 maggio 2019: un bambino senza nome

Un giorno in pretura in onda stasera, 19 maggio 2019, alle 21.10 su Rai 3 con la puntata dal titolo Un bambino senza nome.

Un giorno in pretura sarà in onda stasera su Rai 3 con un nuovo caso: la puntata del 19 maggio 2019 infatti, è incentrata sul processo a due giovani fidanzati che si accusano a vicenda della sparizione del loro figlio, appena nato.

La puntata, che si intitola Un bambino senza nome, vede protagonisti Laura e Rocco, due giovani fidanzati, che si accusano a vicenda di aver fatto scomparire il neonato nato dalla loro relazione. Tutto si svolge nella provincia di Frosinone tra centri commerciali e pranzi consumati in famiglia. E' il 15 novembre 2012, Laura viene ricoverata d'urgenza per una gravissima infezione all'utero, e lì e solo lì si scoprirà che la ragazza ha partorito. Nessuno, né la famiglia di lei e, a suo dire, neppure il fidanzato Rocco, erano a conoscenza della gravidanza. E solo in un secondo tempo la ragazza addosserà tutte le colpe a Rocco, fidanzato infedele. Al centro di questa nuova puntata di Un giorno in pretura, uno scontro tra due famiglie che difendono a spada tratta ciascuno il proprio caro. Appena ventenni, una gravidanza ignorata e poi, quasi fosse inaspettato, il parto in gran segreto. Il processo al centro della puntata di stasera deve stabilire come realmente sono andate le cose.

Un giorno in pretura, storico programma diretto e condotto da Roberta Petrelluzzi è tornato da qualche settimana su Rai 3 con una nuova serie di puntate - e stavolta in prima serata - ma al suo debutto ha sollevato polemiche per l'approccio riservato al primo caso trattato.