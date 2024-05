Umbria Film Festival: Alessandro De Simone è il nuovo direttore artistico

La ventottesima edizione di Umbria Film Festival, manifestazione che ogni estate si svolge nella suggestiva cornice medievale della cittadina di Montone, vedrà l'arrivo di Alessandro De Simone come nuovo direttore artistico. Svelate anche le date del festival, che vede il regista Terry Gilliam presidente onorario, e che si terrà dal 10 al 14 luglio.

L'Umbria Film Festival è stato fondato nel 1997 grazie alla collaborazione fra Associazione Umbria Film Festival, il Comune di Montone e i Riverside Studios di Londra.

Le sezioni

Anche quest'anno il festival sarà composto da tre blocchi principali. Il primo è dedicato ai lungometraggi, anteprime internazionali proiettate, al chiuso e all'aperto, nel bellissimo complesso della Chiesa di San Francesco. Torna per il quarto anno Amarcorti, concorso dedicato ai cortometraggi italiani. Infine, il concorso internazionali di cortometraggi animati per bambini ha finalmente un nome: Montoons.

Alessandro De Simone, critico e giornalista cinematografico, redattore di Ciak e collaboratore di Rolling Stone, The Hollywood Reporter Roma e La Gazzetta dello Sport, ha scritto nei suoi 25 anni di carriera per tutte le maggiori testate italiane. Ha fondato nel 2010 The Cinema Show, il primo mensile di cinema del mondo pensato esclusivamente per iPad. Ha collaborato con numerosi festival internazionali, da Locarno al Biografilm di Bologna passando per il Torino Film Festival. È attualmente consulente artistico per Linea d'Ombra Festival Salerno, Bardolino Film Festival e Napoli Comicon. Vive da 10 anni a Londra.

Alessandro De Simone ha così commentato la sua nomina: "Dopo tanti anni a lavorare nel circuito festivaliero, l'opportunità di dirigere un festival prestigioso come l'Umbria Film Festival è arrivata come un fulmine a ciel sereno. È la mia prima direzione artistica, è una sfida bellissima per cui ringrazio l'Associazione Umbria Film Festival per la fiducia accordatami. Sto già lavorando per comporre un programma all'altezza di questa manifestazione che ha delle enormi prospettive e che mi auguro di far crescere come merita nel corso già di questa ventottesima edizione e nei prossimi anni".

Sono già quasi 200 i corti sottoposti al comitato di selezione del festival attraverso la piattaforma Filmfreeway. I bandi per Amarcorti e Montoons si chiuderanno il 10 maggio. Per le iscrizioni, ecco il link a cui fare riferimento: filmfreeway.com/UmbriaFilmFestival.