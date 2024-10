Uma Thurman si è sentita a suo agio sul set di Paul Schrader quando ha scoperto una passione del regista

La star di Pulp Fiction ha raccontato la sua esperienza sul set di Oh, Canada, il film diretto dal regista di First Reformed.

Uma Thurman era un po' nervosa all'idea di dover lavorare con Paul Schrader ma quando ha scoperto una sua passione in particolare ha cambiato idea e si è sentita subito a suo agio, come ha dichiarato al New York Film Festival durante la presentazione di Oh, Canada.

L'attrice di Kill Bill ha parlato della sua collaborazione con Schrader, progetto al quale ha lavorato al fianco di altri talenti cinematografici del calibro di Jacob Elordi, Victoria Hill, Richard Gere e Michael Imperioli.

Passione musicale

"Voglio dire, Paul Schrader!" ha esclamato Thurman "Sono una grande fan di Paul Schrader. Quindi poter contribuire, prestare me stessa al suo progetto e vederlo lavorare è stato un vero privilegio". Nonostante, Uma Thurman era molto tesa.

Paul Schrader al Festival di Berlino

"Ero davvero nervosa all'idea di incontrarlo, questo regista 'macho' che ha fatto questi film leggendari" spiega l'attrice "E mentre stavo andando all'incontro, la persona che mi stava guidando stava cercando informazioni su Google e mi ha detto che Schrader è un grande fan di Taylor Swift. Ero incredula, poi ho letto la dichiarazione o il tweet di Paul in cui difendeva Taylor e ho detto 'Ok, sono a posto'".

Il rapporto con Paul Schrader è stato molto positivo:"Penso che il cast e la troupe fossero tutti lì per Paul e abbiano imparato tanto solo osservandolo come maestro. Era così concentrato e direi che è un gran tenerone. Il film è stato girato in modo molto preciso e veloce. Non c'era molto tempo e vedere un maestro del cinema che deve entrare e ottenere esattamente ciò che vuole e di cui ha bisogno avendo tutto il linguaggio del cinma a sua disposizione è stato semplicemente mozzafiato".

Oh, Canada è basato sul romanzo Foregone di Russell Banks. Richard Gere interpreta un regista di documentari di nome Leonard Fife che dedica del tempo per un'intervista con due suoi ex studenti per raccontare la storia della loro vita.