UltraPop Festival, The Last of Us 2 protagonista stasera in diretta su Twitch

L'UltraPop Festival porta oggi in streaming un panel interamente dedicato a The Last of Us 2, il videogioco del momento, tra elogi e critiche, ecco gli ospiti!

The Last of Us 2, sequel del videogioco di successo, è protagonista della serata dell'UltraPop Festival in streaming su Twitch a partire dalle 21:00. Ambientato cinque anni dopo il primo capitolo, uscito nel 2013, il seguito mantiene l'atmosfera da survival horror, mostrando come la giovane Ellie, ora diciannovenne, si difende dalle creature mostruose infettate dal fungo Cordyceps.

La ragazza entrerà anche in conflitto con una setta cristiana. A differenza del primo gioco, dove il personaggio controllato dal giocatore era principalmente Joel, questa volta tale funzione spetta ad Ellie. The Last of Us Part II è atteso sin dall'annuncio nel 2014, dopo il successo del capostipite, e i fan hanno preso il progetto con grande intensità, arrivando a estremi davvero spiacevoli. Infatti l'attrice Laura Bailey, interprete di Abby, ha condiviso su Twitter diverse minacce di morte che ha ricevuto dagli 'appassionati' che l'hanno presa di mira per certi aspetti della trama del gioco.

A quasi tre settimane dal lancio, è arrivato il momento di tirare una riga sulla storia e il finale di uno dei giochi più divisivi di questa generazione. Naughty Dog ci ha portato una volta di più all'interno di un mondo brutale e spietato, destinato a far discutere a lungo: ci confronteremo per capire cosa ci è piaciuto e cosa no, cosa ci ha lasciato e cosa proprio non avremmo voluto vedere. Ospiti dell'appuntamento Pierpaolo Greco, Francesco Serino, Luca Liguori e Simone Di Gregorio.

