UltraPop Festival, lo Studio Ghibli protagonista in diretta su Twitch

Lo Studio Ghibli nasceva il 15 giugno del 1985. Una strada lunga 35 anni e lastricata di capolavori che hanno conquistato il mondo intero con una poetica delicata e raffinata, un'estetica inconfondibile e temi profondi e importanti. Insieme ai nostri ospiti dell'UltraPop Festival, ripercorriamo le opere di Hayao Miyazaki e del suo studio in streaming su Twitch.

Fondato nel 1985, lo Studio Ghibli è uno studio d'animazione giapponese celebre in tutto il mondo per avere prodotto le meravigliose creazioni di Hayao Miyazaki e Isao Takahata. La storica compagnia giapponese ha avuto il merito, negli anni, di ridefinire completamente quello che era il ruolo dell'animazione all'interno del panorama cinematografico, realizzando non dei semplici cartoni animati ma delle vere e proprie opere d'arte.

Marco Paggot è il protagonista del film d'animazione Porco Rosso

Capace di far sognare adulti e bambini grazie ai suoi mondi fantastici e ai sorprendenti personaggi che li abitano, lo Studio Ghibli ha saputo inserire, all'interno dei suoi film, delle tematiche importanti come quella del rispetto per la natura, dell'amore per la tradizione e della lealtà, dando vita a una produzione complessa e matura. Ne parliamo a partire dalle 20:00 con i nostri ospiti Gualtiero Cannarsi - il direttore del doppiaggio italiano dello Studio Ghibli, la giornalista e scrittrice Valeria Arnaldi e i nostri Valentina Ariete e Antonio Cuomo.

Tutte le info, programma ed ospiti del festival su:

ultrapopfestival.it

Seguiteci sui canali social #ultrapopfestival

UltraPop Festival su Facebook

UltraPop Festival su Instagram

Il festival sarà online sui canali Twitch:

Multiplayer su Twitch

Movieplayer su Twitch

Lega Nerd su Twitch