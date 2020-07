UltraPop Festival, la serie italiana Dragonero protagonista oggi su Twitch

Dragonero, il fumetto creato da Luca Enoch e Stefano Vietti, è diventato una serie animata grazie alla collaborazione tra Rai Ragazzi e Sergio Bonelli Editore e ne parleremo dalle 17:00 all'Ultrapop Festival su Twitch.

La casa editrice ha annunciato la produzione a cartoni animati Bonelli tratta dall'universo fantasy nato nel 2007 come primo dei Romanzi a fumetti dell'editore e poi diventato nel 2013 una serie regolare a cadenza mensile. La storia sarà ambientata nel mondo chiamato Erondár, dominato dalla magia, dov e gli esseri umani vivono insieme a Elfi, Nani e Orchi. Al centro della trama ci saranno i due fratelli adolescenti Ian e Myrva, e del loro migliore amico orco dopo che il possente drago Crepitante affida loro la missione di contrastare il potere della regina Arcana, una maga malvagia che vuole far precipitare l'Erondár in una epoca buia e tenebrosa.

Di Dragonero parleremo con Stefano Vietti, Luca Enoch, Vincenzo Sarno, Michele Masiero, Giovanni Zaccaria e Giuseppe Grossi. La produzione della serie è di Rai Ragazzi e Sergio Bonelli Editore e creata da alcuni dei più apprezzati disegnatori italiani. Il progetto sarà composto da 26 episodi della durata di 26 minuti e realizzato con animazione 3D CGI Cel-Shaded e 2D.

