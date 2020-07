UltraPop Festival: oggi in live su Twitch vi sveliamo programma e ospiti di Movieplayer.it

Cos'ha in serbo Movieplayer.it in vista dell'UltraPop Festival? Vi sveliamo tutto il programma e i nomi dei nostri ospiti oggi in live su Twitch, dalle 19:00 alle 20:00.

Al via domani l'UltraPop Festival ed è arrivato il momento di svelare, in live oggi su Twitch, il programma e le sorprese che Movieplayer.it ha in serbo per voi.

Saranno Luca Liguori, Antonio Cuomo e Giuseppe Grossi a raccontare più da vicino cosa Movieplayer ha in serbo per un UltraPop Festival all'insegna di cinema e serie tv. Il grande pubblico di cinefili che quotidianamente ci legge e ci segue sui canali social non resterà deluso: 42 panel, 3 argomenti principali - cinema, serie e piattaforme web - e poi ospiti, ospiti, ospiti.

Eravamo così impazienti da svelare qualche nome già in anticipo, ma Elio Germano, Salvatore Esposito e gli interpreti di Boris non saranno i soli a farci e farvi compagnia durante l'intera settimana.

Organizzato da Movieplayer.it, Multiplayer.it e LegaNerd.com, UltraPop Festival è aperto a tutti senza registrazione e vi farà compagnia dal 13 al 19 luglio 2020 con 150 ore di live su Twitch con talk di approfondimento, ospiti d'eccezione, contenuti inediti e tavole rotonde.

Per scoprire tutto, ma proprio tutto quello che Movieplayer ha preparato per voi appuntamento a domenica 12 luglio, tra le 19:00 e le 20:00, ovviamente sul nostro canale Twitch.