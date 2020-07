Ultrapop Festival: da Elio Germano a James Bond, il programma di oggi 13 luglio

Oggi grazie a NetAddiction parte la prima edizione di UltraPop Festival, il nuovo evento digitale dedicato all'intrattenimento che si terrà fino al 19 luglio 2020: scopriamo insieme il programma di oggi, lunedì 13 luglio!

Il festival online è gratuito e aperto a tutti e, con la sospensione momentanea degli eventi fisici, vuole dare il suo contributo ed intrattenere gli appassionati di cinema, serie TV, videogiochi, scienza e cultura nerd con appuntamenti che potrete seguire comodamente da casa, dal lavoro e dalle vacanze. Oggi per Movieplayer gli appuntamenti sono davvero tanti, con ospiti di prestigio e tanto tanto cinema. Si parte alle 15.00, quando Giorgio Gosetti, Emanuele Rauco, Chiara Nicoletti, Giuseppe Grossi e Luca Liguori si ritroveranno con il pubblico per l'appuntamento "Venezia 2020, che festival sarà?".

Berlino 2020: Elio Germano sul red carpet di Favolacce

Quello di Venezia, che si terrà a settembre dal 2 al 12 settembre, sarà il primo festival internazionale di cinema post-pandemia. Quali restrizioni e novità dobbiamo aspettarci? Quanto è difficile organizzare una manifestazione internazionale, aperta al pubblico e agli addetti ai lavori, in questo clima di continuata emergenza. E, soprattutto, il cinema può davvero illuminare il mondo? Alle 16:00 per l'appuntamento Made In Italy, arriva un piccolo grande evento dal titolo Elio Germano: il talento che non riesce a nascondersi: ospite d'onore della chiacchierata sarà proprio Elio Germano, uno degli attori più brillanti del nostro panorama. Premiato al Festival di Berlino sia con Favolacce che con Volevo nascondermi, Elio Germano continua a sperimentare, ora anche con la realtà virtuale, e ne parleremo insieme a Omar Rashid, Emanuele Gregori e Antonio Cuomo.

Alle 17:00 per il ciclo Serie TV arriva Le serie TV nella cultura pop, con i The CereBros, Paolo Di Lorenzo, Fabrizio Vecchione e Valentina Ariete. Il successo di una serie ormai si quantifica anche dal numero di meme, parodie e tormentoni che ogni giorno popolano il web e i social. Tanto che anche chi non ha mai visto un episodio, può quasi dire di conoscerla lo stesso. Merito di Internet e di un tipo di fruizione diversa o della qualità delle serie stessa?

Ormai la stragrande maggioranza degli utenti utilizza servizi streaming per divorare le serie tv preferite. Ed è proprio di questo che parleremo nell'appuntamento delle ore 18:00, dal titolo Streaming: esiste la piattaforma perfetta?. Negli ultimi mesi tutti quanti abbiamo scoperto le comodità dello streaming, ma è possibile oggi essere fedeli ad una sola piattaforma e pagare un solo abbonamento? Scopriamo insieme a Matioski, Andrea Bellusci, Barbie Xanax e Gabriella Giliberti i pro e contro dei più importanti servizi streaming presenti in Italia.

The Last Dance, la serie tv su Michael Jordan già diventata cult sarà protagonista assoluta dell'incontro delle 19:00, dal titolo The Last Dance - Quando lo sport incontra l'epica. La docu-serie è partita dallo sport per andare oltre lo sport, sfociando nell'immaginario collettivo grazie a un racconto dal sapore epico. Ne parliamo con Giuseppe Grossi, Luca Liguori e il grande Flavio Tranquillo, che quei mitici Chicago Bulls li ha visti e commentati dal vivo.

No Time To Die: una foto del protagonista Daniel Craig

Il penultimo aggiornamento della giornata è alle 20:00 e riguarda uno dei film più attesi della prossima stagione cinematografica, No Time To Die, l'ultima apparizione di Daniel Craig nei panni del celeberrimo agente James Bond. L'incontro, dal titolo 007 ha ancora licenza di uccidere? ci lancia verso il 25esimo film della saga e ci aiuterà a tirare le somme su questa nuova era dell'agente segreto più famoso di sempre e ragioniamo, con Roberto Recchioni e Valentina Ariete, su quanto sia cambiata la rappresentazione di 007 nel corso dei decenni e su cosa dovremmo aspettarci dai prossimi film.

Infine alle 21:00 approfondimento speciale dal titolo Gangs of London: guardiamo e commentiamo insieme le puntate 2 e 3: dopo un pilot violento e brutale, torniamo tra le strade di una Londra oscura e sporca per continuare il nostro viaggio nella promettente serie in onda su Sky e in streaming su NOW TV. A commentare i nuovi episodi Nanni Cobretti, Giuseppe Grossi, Gabriella Giliberti ed Emanuele Gregori.

