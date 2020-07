UltraPop Festival, i doppiatori storici dei cartoni animati ospiti su Twitch

Oggi all'UltraPop Festival si parla di cartoni animati. Senza grandi voci gli anime non avrebbero un'anima. Come si presta la voce a intere generazioni? Ne parliamo assieme ad alcuni storici doppiatori capaci di rendere cult tantissimi cartoni animati.

I Simpson : una scena di Viva Ned Flanders ( Stagione 10)

Negli ultimi tempi i doppiatori sono finiti spesso al centro delle "polemiche", soprattutto dopo il movimento Black lives matter e la riconsiderazione dell'utilizzo delle giuste etnie quando si tratta di doppiaggio di personaggi. Ad esempio, la Fox ha dichiarato che ne I Simpson non ci saranno più attori bianchi impegnati a doppiare personaggi di diverse origini etniche. Lo show è stato per molto tempo al centro delle polemiche per la rappresentazione di Apu, a cui dava voce Hank Azaria e a lungo oggetto di critiche legate al modo in cui era stato delineato il personaggio di origini indiane. L'attore, nel mese di gennaio, ha annunciato che non avrebbe più doppiato Apu.

A parlare di questo e tanti altri argomenti ci saranno, nel panel Voci della vostra infanzia, Emanuela Pacotto (Jessie nella serie Pokémon o Bulma nella serie Dragon Ball), Ivo De Palma (lo storico Pegasus dei Cavalieri dello Zodiaco) e Gianluca Iacono (il Vegeta di Dragon Ball), moderati da Giuseppe Grossi.

Tutte le info, programma ed ospiti del festival su:

ultrapopfestival.it

Seguiteci sui canali social #ultrapopfestival

UltraPop Festival su Facebook

UltraPop Festival su Instagram

Il festival sarà online sui canali Twitch:

Multiplayer su Twitch

Movieplayer su Twitch

Lega Nerd su Twitch