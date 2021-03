UltraPop Festival 2021, Ludovica Martino di Skam Italia si racconta oggi su Twitch

L'UltraPop Festival 2021 ci regala un appuntamento da urlo: Ludovica Martino, nuova stella del cinema italiano da Skam Italia a Sotto il sole di Riccione, sarà ospite su Twitch oggi dalle ore 17:00!

Gabriella Giliberti e Paolo Di Lorenzo presentano il panel dal titolo "Ludovica Martino: A Star is Born", in cui protagonista assoluta è proprio l'attrice romana. Classe 1997 e già un futuro raggiante davanti a sè. Da Tutto può Succedere a Sotto il Sole di Riccione, passando per il fenomeno pop mondiale Skam Italia arrivando al cinema con Il Campione, Ludovica Martino è una delle nostre più giovani e promettenti attrici italiane di cui andare fieri. Dal sorriso e allegria contagiosi, scopriamo qualcosa in più proprio con lei in diretta!

SKAM Italia: Eva

Cosa c'è nel futuro di Ludovica? Archiviata la messa in onda di Carosello Carosone su Rai1 (campione di ascolti), la vedremo nel primo film di Riccardo Antonaroli dal titolo La svolta, nel film Security con Marco D'Amore e Giovanna Mezzogiorno o anche Mio fratello mia sorella con Claudia Pandolfi e Caterina Murino per la regia di Roberto Capucci. Evidentemente i suoi amatissimi ruoli in Skam Italia, Liberi tutti, Tutto può succedere e Sotto il sole di Riccione hanno davvero portato fortuna alla talentuosa attrice romana. Questo e molto altro nella diretta dell'Ultrapop Festival di oggi!

L'appuntamento con Ludovica Martino all'Ultrapop Festival 2021 è live alle ore 17:00, gratuito e accessibile da molte piattaforme: Twitch per tutte le dirette, ma anche Facebook e Youtube - su cui è possibile rivedere tutte le interviste in replica - ma anche dai canali Youtube e Facebook di Movieplayer.