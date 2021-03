UltraPop Festival 2021, Aldo Giovanni e Giacomo super ospiti stasera su Twitch

L'UltraPop Festival 2021 ci regala un appuntamento da non perdere: Aldo Giovanni e Giacomo, il trio comico più amato d'Italia, sarà ospite su Twitch oggi dalle ore 21:00!

L'UltraPop Festival 2021 ci regala un appuntamento da non perdere: Aldo Giovanni e Giacomo, il trio comico più amato d'Italia nato nel 1991, saranno ospiti su Twitch oggi dalle ore 21:00, per parlare della rinascita e del loro splendido e unico rapporto.

Il panel condotto dai nostri Luca Liguori e Giuseppe Grossi prende il nome di "Aldo, Giovanni e Giacomo: Tre uomini e vent'anni di commedia italiana", andando a riprendere il titolo del loro fortunatissimo e indimenticabile film d'esordio. Da Tre uomini e una gamba a Odio l'estate. Un viaggio sulla strada della commedia lunga più di vent'anni. Un cammino durante il quale Aldo, Giovanni e Giacomo hanno lasciato il segno sul cinema italiano grazie al loro stile pungente ma sempre garbato, a metà strada tra il disincanto e l'utopia di un'amicizia lunga una vita. Tra tormentoni passati e prospettive future, scopriamo cosa rende ancora felice il celebre trio.

Locandina di Odio l'estate

I migliori film di Aldo, Giovanni e Giacomo sono un capitale immobilizzato i cui interessi si impennano nel tempo. Da quel folgorante 1997 a oggi, i film dei signori Storti, Poretti e Baglio hanno lasciato la loro impronta sul cinema italiano grazie a un tatto tutto loro. Una comicità garbata, sempre lontana dalla facile tentazione della volgarità, un affiatamento raro e la capacità di ridere delle piccole, grandi disgrazie quotidiane sono stati il loro marchio di fabbrica. Un tratto distintivo al quale il pubblico si è affezionato con una facilità quasi disarmante. Forse perché Aldo, Giovanni e Giacomo hanno sempre sorriso di problemi reali, hanno sempre esorcizzato paure quotidiane attraverso la medicina dell'ironia. La precarietà, l'accontentarsi, la mancanza di coraggio: tutti temi che ricorrono nel loro cinema. Sempre pronti a riderci su con estrema intelligenza. Trio comico approdato sul grande schermo con la forza dirompente di uragano imprevisto (dopo una lunga gavetta televisiva e teatrale), i nostri hanno portato una ventata di aria fresca nella commedia italiana.

L'appuntamento con Aldo Giovanni e Giacomo all'Ultrapop Festival 2021 è live alle ore 21:00, gratuito e accessibile da molte piattaforme: Twitch per tutte le dirette, ma anche Facebook e Youtube - su cui è possibile rivedere tutte le interviste in replica - ma anche dai canali Youtube e Facebook di Movieplayer.