Ultimo - Caccia ai Narcos, stasera su Canale 5 la miniserie con Raoul Bova: la trama

Stasera su Canale 5, alle 21:21, Raoul Bova torna a vestire i panni del Colonnello dei Carabinieri Ultimo in Ultimo - Caccia ai Narcos, la quinta miniserie dedicata al personaggio, andata in onda per la prima volta nel 2018.

La trama di questo nuovo capitolo anticipa che Ultimo è alle prese con i due gruppi criminali più potenti e feroci del mondo, la 'ndrangheta calabrese e i cartelli messicani, uniti nel business del traffico di cocaina dal Sudamerica. Il Colonnello, diventato celebre per la cattura del boss Totò Riina, è chiamato a compiere una missione rischiosissima sotto copertura, fingendosi un boss della 'ndrangheta a sua volta, affiancato dagli Anonymous, un gruppo di ragazzi che - proprio come lui - hanno messo davanti a tutto gli ideali di giustizia e onestà. Attraverso le loro abilità riescono a raccogliere informazioni e prove per inchiodare i Narcos, sventando così i loro piani criminali.

Nell'immaginario collettivo televisivo, da circa vent'anni, il volto del Colonnello Ultimo è quello di Raoul Bova, e, forse non tutti sanno che, il vero" Ultimo e l'attore, negli anni sono diventati amici: "Ho conosciuto il capitano Ultimo all'inizio della prima stagione. Ho voluto parlare con lui per capire come operava con i suoi uomini e lui mi ha detto che si è rivisto in me. Da allora siamo amici" - ha dichiarato Bova durante un'intervista - "Lui è un Carabiniere che non indossa la divisa perché l'Arma e il senso di giustizia ce li ha nel cuore, non nelle stellette".