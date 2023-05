L'Ultimatum: Queer Love, su Netflix in streaming da oggi

L'Ultimatum: Queer Love, il nuovo reality show dedicato a donne e membri della comunità LGBT, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 24 maggio 2023.

L'universo di L'ultimatum si espande per includere nuove storie d'amore, di relazioni e degli alti e bassi che caratterizzano la vita di coppia. In L'ultimatum: Queer Love cinque nuove coppie composte di donne e persone non binarie si trovano a un bivio nelle loro relazioni. Una delle due metà è pronta alle nozze, mentre l'altra non ne è così sicura. In seguito a un ultimatum, ogni singola coppia dovrà decidere se sposarsi o separarsi in poco più di otto settimane, scegliendo una nuova potenziale anima gemella e sfruttando l'incredibile opportunità di avere un'anteprima di due possibili futuri diversi.

A partire da oggi 24 maggio, i dieci nuovi episodi di L'ultimatum: Queer Love arrivano ogni mercoledì. Nel dettaglio le puntate arriveranno in tre settimane diverse, oggi i primi 4, da mercoledì 31 maggio arrivano gli episodi dal 5 al 8, infine da mercoledì 7 giugno gli ultimi due episodi, il 9 e il 10. Creatore di L'ultimatum è Chris Coelen, un nome molto noto nei reality americani, ovvero la mente dietro il successo di Love is Blind.