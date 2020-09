Ulisse: stasera su Rai1 torna Alberto Angela con la seconda puntata, dedicata a Raffaello Sanzio

Stasera su Rai1, come sempre alle 21:25, torna Ulisse, il programma di divulgazione di Alberto Angela, e lo fa con la seconda puntata, dopo un esordio, quello della scorsa settimana, che ha confermato l'affetto del pubblico per il conduttore.

Protagonista del nuovo appuntamento di Ulisse - il piacere della scoperta 2020 sarà il celebre Raffaello Sanzio. Uno dei più geniali artisti di tutta la storia dell'arte moriva a soli 37 anni nella notte tra il 6 e il 7 aprile del 1520. Dal giorno della sua scomparsa, misteriosa e prematura, parte questa puntata. Alberto Angela racconta vita e opere di Raffaello partendo dal luogo dove l'artista, unico fra i grandi del Rinascimento, è sepolto: il Pantheon.

Un percorso a tutto tondo per capire come un giovane nato in una città di provincia, Urbino, sia riuscito a trovare il suo spazio in un'epoca che vedeva la presenza contemporanea di altri due grandi geni del Rinascimento, Leonardo e Michelangelo, fino a diventare, in poco tempo, un "artista divino", amato dai papi e osannato da principi e cortigiani.

Raffaello non è stato solo un grande pittore, ma un vero uomo del Rinascimento: amante appassionato dell'arte antica e della sua tutela, architetto innovativo, scenografo, archeologo, "manager" di una delle botteghe più esclusive di tutta la storia dell'arte, e anche poeta. Molte le sue "tracce" nella Città Eterna, dai Palazzi Vaticani alla Domus Aurea, dal Foro Romano a Villa Farnesina, che custodiscono capolavori immortali.

C'è, però, anche un altro aspetto che forse pochi conoscono: Raffaello è stato un grande amatore che ha amato le donne ed è stato riamato, tanto che per secoli la passione amorosa è stata considerata la causa della sua morte prematura. Una morte che ancora oggi, dopo 500 anni, lascia spazio alle più diverse interpretazioni. Ad accompagnare il racconto ci sono gli interventi degli storici Lucio Villari, Antonio Forcellino e Nanà Cecchi, le interpretazioni di Gigi e Carlotta Proietti e la partecipazione di Flavio Parenti, nelle vesti dell'artista.