UICD (Unione Italiana Casting Directors) esprime piena solidarietà a tutte le attrici e gli attori molestati

La UICD (Unione Italiana Casting Directors) riunisce 76 fra Casting Directors e Assistenti Casting in tutta Italia. Come professioniste/i del settore che si occupano della fase di ricerca e selezione degli interpreti di un film/serie tv/spot pubblicitario/spettacolo teatrale, sentono la necessità e l'opportunità di esprimere la loro solidarietà a tutte le attrici e gli attori che hanno subito molestie fisiche e/o psicologiche nell'esercizio della propria professione. Come professioniste/i di settore, UICD applica nella quotidianità un codice etico nel rispetto di tutte le parti coinvolte nella tutela dello svolgimento del provino.

UICD coglie l'occasione per invitare a diffidare di provini realizzati in sedi non opportune e in orari extra lavorativi, o con professioniste/i non qualificati, informandosi preventivamente sulla tipologia del provino, sul luogo in cui viene effettuato, sulla produzione per la quale si lavorerà e sul CV dei professioniste/i coinvolti (Casting Director, Regista): la presenza al provino di un Casting Director qualificato garantisce la tutela e il rispetto di tutte le parti coinvolte in tutte le fasi dell'incontro secondo il Codice di Condotta sottoscritto dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali nel maggio del 2019 disponibili sul sito www.unioneitalianacastingdirectors.it-

Per i provini che possono prevedere situazioni di intimità degli interpreti invitiamo caldamente a prendere visione sul nostro sito delle linee guida indicate dalla ICDN (International Casting Directors Network) composta da casting directors di tutto il mondo, redatte per proteggere e tutelare tutte le parti coinvolte in quei momenti della fase del casting in cui possono essere più esposte/i a comportamenti abusanti. La figura del Casting Director non è generalmente coinvolta nei provini per il teatro, pertanto suggeriamo anche alle produzioni teatrali di prendere visione del Codice di Condotta sopra citato e delle linee guida della ICDN sull'intimacy.