Tv2000: "Mussolini ha sempre ragione" l'ombra di un hacker sul canale

Ieri sera su TV2000 sono apparsi messaggi inneggianti a Benito Mussolini che hanno allarmato e inquietato il pubblico che, durante la messa in onda di un film religioso, ha letto sullo schermo, in sovraimpressione: "Mussolini ha sempre ragione". Si sospetta l'attacco di un hacker anche perché la rete, controllata alla Conferenza Episcopale Italiana, si è dissociata dalle scritte senza fornire spiegazioni

Durante un film questa sera su Tv2000 sono apparse frasi fasciste. L'emittente si è scusata in seguito mandando in onda un serpentone. #tv2000 pic.twitter.com/9knMENVU9h — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 14, 2020

L'allarme è arrivato su Twitter, molti utenti hanno iniziato a segnalare che Tv2000 stava mandando in onda il film Son of God con scritte di stampo fascista sul Duce. Molti post erano accompagnati dagli scatti del televisore dove si poteva vedere il logo della televisione episcopale ed in basso la scritta "Mussolini ha sempre ragione". L'argomento è diventato subito di tendenza sul social network, molti si sono rivolti direttamente a TV2000 per protestare ed avere spiegazioni.

Il sospetto è che il canale religioso sia stato hackerato, gli utenti che hanno iniziato a seguire il film hanno segnalato che poco dopo sullo schermo è apparsa una scritta di scuse: "Stiamo effettuando delle verifiche. Il contenuto di queste didascalie non corrisponde ovviamente al pensiero dell'emittente. Da esse ci dissociano con fermezza e ci scusiamo con i nostri telespettatori". Alcuni hanno pensato ad uno scherzo di cattivo gusto di uno dei tecnici presente in studio, anche perché quasi in contemporanea a Live Non è la d'Urso era ospite Alessandra Mussolini. A parte la scritta di scuse, l'emittente non ha fornito nessuna spiegazione ufficiale lasciando tutti nel dubbio.