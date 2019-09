TV pirata: Xtream Codes sequestrata, a rischio anche 5 milioni di clienti italiani

Xtream Codes, il network che sosteneva la pirateria in campo televisivo, ha portato all'arresto di 23 persone e all'oscuramento di 5 milioni di utenti in Italia che rischiano inoltre di dover pagare delle multe davvero ingenti.

L'operazione antipirateria nel settore delle Iptv (web tv) illegali è stata coordinata dalla procura della Repubblica di Roma e dalle Agenzie europee Eurojust ed Europol, entrate in azione per porre fino all'utilizzo gratuito di canali satellitari a pagamento tramite la piattaforma Xtream Codes, sequestrata dalla Guardia di Finanza, e che poteva contare su oltre 700.000 utenti collegati al momento della chiusura, raggiungendo in totale quota 5 milioni di utenti. Gli utilizzatori del network e dei suoi servizi potrebbero rischiare delle multe da 2.500 a 25.000 euro per aver pagato una quota mensile di 12 euro con lo scopo di accedere ai programmi delle pay tv e delle piattaforme a pagamento.

A Napoli sono arrestate, nell'ambito dell'operazione, 23 persone e in Grecia altri due individui che sarebbero gli ideatori della piattaforma in grado di generare un guadagno stimato in 60 milioni di euro.

Le autorità sono entrate in azione anche in Bulgaria, Francia, Germania, Grecia e Paesi Bassi e oltre 800 siti internet sono stati oscurati, mentre i server bloccati sono 183.