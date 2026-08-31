Tutto per la mia famiglia: le trame dal 31 agosto al 6 settembre

Una settimana decisiva per la dizi Tutto per la mia famiglia, quella che va da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre, segnata dalla drammatica vicenda di Kadir e dalle conseguenze della scoperta della verità sulla morte di Veli.

Tutte le anticipazioni della settimana

Tra segreti da proteggere, sensi di colpa e nuove rivelazioni, la situazione precipita fino a un tragico epilogo. Nel frattempo, anche gli altri protagonisti devono affrontare importanti cambiamenti, tra problemi economici, tensioni familiari e nuove dinamiche sentimentali.

Lunedì 31 agosto

Kadir comincia una nuova esperienza professionale come rappresentante di libri e, già al suo debutto, riesce a ottenere risultati sorprendenti, superando ogni aspettativa. Il successo viene festeggiato insieme alla famiglia, ma la serenità dura poco.

Spinto da Suzan e Harika, Kaan confida a Ömer di stare pensando di portare Akif in tribunale per ottenere ufficialmente il riconoscimento della propria paternità. Sengül ascolta di nascosto la conversazione e informa immediatamente Nebahat.

Nonostante abbia ormai deciso di divorziare da Akif, Nebahat sceglie di avvertirlo della possibile causa per tutelare il futuro economico dei suoi figli. Akif reagisce con rabbia e affronta Kaan, arrivando a umiliarlo e ad allontanarlo dalla scuola.

Kaan, però, ha appena scoperto qualcosa di ancora più grave. Grazie a un video compromettente trovato sulla chiavetta USB che Ömer gli aveva prestato, ha compreso chi è realmente responsabile della morte di Veli. Decide così di lasciare a Kadir una lettera e di fissare con lui un appuntamento in un caffè per raccontargli tutta la verità. Kadir, costretto a rientrare a casa con lo scooter di Mazlum dopo un problema alla vettura aziendale, trova il messaggio di Kaan.

Martedì 1° settembre

Kadir segue le indicazioni della lettera e raggiunge il luogo dell'appuntamento. Qui trova Kaan, che gli mostra il video capace di dimostrare che Veli è stato ucciso da Akif. La rivelazione scatena la rabbia di Kadir, deciso inizialmente a vendicarsi. Dopo aver raggiunto Akif e averlo aggredito, però, cambia strategia e sceglie di rivolgersi alla polizia, consegnando la chiavetta contenente la registrazione.

Nel frattempo, Melisa e Süsen tornano dagli Ehren dopo una serata di studio andata diversamente dal previsto. A causa di un imprevisto, Melisa, che non possiede la patente, si ritrova alla guida dell'auto di Süsen.

Kaan, dopo aver soccorso il padre, si mette in macchina insieme ad Akif e insegue Kadir. La fuga termina in modo drammatico: l'auto guidata da Melisa travolge Kadir. Akif ordina a Kaan di accompagnare Melisa e Süsen a casa per evitare che la figlia venga coinvolta, mentre lascia Kadir davanti al pronto soccorso. Poi incarica Zeynel di recarsi in ospedale e tenerlo informato sulle condizioni del ragazzo.

Mercoledì 2 settembre

Kadir viene sottoposto d'urgenza a un intervento dopo il gravissimo incidente. Ömer, Asiye e gli altri familiari vengono informati dalla polizia e si precipitano in ospedale. Akif racconta a Nebahat che Kadir aveva scoperto il filmato sulla morte di Veli e intendeva denunciarlo. Spiega inoltre che Melisa era rimasta coinvolta nell'incidente e decide di eliminare qualsiasi prova che possa ricondurre a lei.

Nebahat, Kaan e Süsen vengono così trascinati dentro il segreto, mentre l'auto coinvolta nell'incidente viene fatta sparire. Melisa, profondamente sconvolta, viene sedata per riuscire a calmarsi. L'intervento di Kadir riesce, ma il ragazzo resta in condizioni gravissime in terapia intensiva. Doruk scopre quello che è successo e chiede ad Akif di smettere di ostacolare la relazione tra Melisa e Kadir.

Nel frattempo, Kaan chiarisce definitivamente il malinteso legato alla questione della paternità e viene nuovamente accolto dalla famiglia. Asiye, accanto al letto del fratello, crede di vedere Kadir muovere una mano, ma un'infermiera le spiega che potrebbe trattarsi soltanto di un movimento involontario. Per la famiglia comincia così una lunga attesa, sospesa tra la speranza di un miracolo e il timore del peggio.

Giovedì 3 settembre

Le condizioni di Kadir continuano a essere disperate e i familiari restano giorno e notte davanti alla terapia intensiva. Le autorità, intanto, non riescono a fare passi avanti nelle indagini perché non ci sono elementi sufficienti per identificare chi ha provocato l'incidente.

Melisa è tormentata dai sensi di colpa. Riesce a vedere Kadir soltanto dopo aver promesso ad Akif e Nebahat che non racconterà a nessuno quello che è realmente accaduto. Il silenzio, secondo loro, è l'unico modo per evitare che lei e Süsen debbano rispondere delle proprie azioni.

Poi arriva il momento più drammatico. Kadir ha un improvviso peggioramento e i medici tentano disperatamente di salvarlo. I fratelli assistono impotenti alla lotta contro il tempo. Mentre Kadir vive visioni dei genitori ormai scomparsi, che lo invitano a tornare da chi ha ancora bisogno di lui, il ragazzo prende la sua ultima decisione. Kadir si lascia andare e muore, lasciando la famiglia devastata.

Venerdì 4 settembre

La morte di Kadir apre una nuova fase per la famiglia. Dopo il funerale, Asiye, Emel e Ömer cercano di riprendere la quotidianità, ma devono fare i conti con un dolore enorme e con problemi economici sempre più pesanti. Emel non vuole separarsi dai fratelli nemmeno per poco: la morte di Kadir ha alimentato in lei la paura che possa accadere qualcosa anche agli altri.

Ömer, invece, continua a cercare risposte. Ogni giorno si presenta alla centrale di polizia e distribuisce volantini nella speranza di trovare qualcuno che abbia assistito all'incidente e possa indicare il responsabile. Orhan vorrebbe aiutare economicamente i nipoti, ma Sengül si oppone.

Nel frattempo, Melisa è distrutta dal senso di colpa. Una sera esce di casa scalza con l'intenzione di andare dai fratelli di Kadir e confessare tutto. Akif riesce però a fermarla, convincendola a rimandare la confessione e accompagnandola da una zia di Nebahat.

Sabato 5 settembre

Doruk e Akif rientrano da Ginevra, dove Melisa è stata ricoverata in una clinica per affrontare la depressione. Doruk torna subito a scuola, dove ritrova anche Ömer, Asiye ed Emel. La presenza dei fratelli di Kadir all'Istituto Ataman rende ancora più evidente quanto la sua assenza pesi sulla vita di tutti. Süsen, vedendoli così provati, viene sopraffatta dai rimorsi. Kaan cerca però di tranquillizzarla e di impedirle di cedere alla paura.

Intanto Tolga continua a corteggiare Cemile e riesce persino a ottenere un invito a casa sua. Alla fine delle lezioni, Süsen raggiunge la sua nuova automobile. Ogulcan le chiede un passaggio per sé e Ömer e i ragazzi finiscono proprio nel luogo in cui Kadir ha perso la vita. Ömer continua ad affiggere volantini alla ricerca di testimoni, mentre Süsen fatica a nascondere il proprio turbamento.

Anche Asiye cerca di rimettersi in piedi. Trova un lavoro come donna delle pulizie e sembra poter iniziare già dal giorno successivo. Intanto, un automobilista nota uno dei volantini affissi da Ömer vicino a un benzinaio e qualcosa comincia a tornargli in mente: ricorda di essere passato sul luogo dell'incidente.

Domenica 6 settembre (ore 17:45)

La ricerca della verità di Ömer gli costa anche il lavoro. Dopo un violento litigio legato alla sua ossessione per la morte di Kadir, viene infatti licenziato dal bar. Poco dopo, però, arriva una possibile svolta. Ömer viene contattato da un uomo che sostiene di aver filmato l'incidente. Kaan ascolta la telefonata e, insieme ad Akif, decide di intervenire prima che il testimone possa parlare con Ömer.

Kaan si finge così Ömer e scopre che l'uomo non solo conosce la dinamica dell'incidente, ma possiede anche il video registrato con il proprio cellulare. Akif agisce rapidamente: riesce a corromperlo e compra il telefono, impedendo ancora una volta che la verità venga alla luce.

All'Istituto Ataman, Akif continua intanto a esercitare il proprio potere. Costringe il preside Burak a declassare Orhan al ruolo di bidello, così da poter favorire l'assunzione di una persona di sua conoscenza. Anche Asiye affronta le difficoltà del nuovo lavoro. La donna comincia a lavorare come addetta alle pulizie presso una signora particolarmente esigente, ma un banale episodio legato a una fetta di torta provoca un duro scontro e finisce per costarle una parte della paga.

Nel frattempo, Harika propone a Ogulcan un pomeriggio all'insegna dello shopping, mentre sul fronte dell'indagine Akif riesce ancora una volta a mettere un ostacolo tra Ömer e la verità sulla morte di Kadir.