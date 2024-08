Tron: Ares, nel trailer Jeff Bridges torna come Kevin Flynn, mentre l'Ares di Jared Leto si dà alla fuga

L'epico primo trailer di Tron: Ares è stato presentato in anteprima al D23 ieri sera e, sì, è già trapelato online. Potete guardarlo di seguito e scoprire anche i dettagli sui protagonisti dell'atteso sequel.

Ieri sera, al D23, i Walt Disney Studios hanno finalmente mostrato un primo sguardo a Tron: Ares, offrendo un'idea più precisa di ciò che accadrà nell'attesissimo ultimo capitolo dell'innovativo franchise fantascientifico. Il film è il seguito di Tron, film di fantascienza della Disney del 1982, e del suo sequel del 2010, Tron: Legacy.

Il trailer non è ancora stato rilasciato ufficialmente, ma i fan su X e Reddit non hanno perso tempo a condividere filmati e foto dell'anteprima ricca di azione.

Il trailer di Tron: Ares

Il video si apre con il personaggio di Evan Peters, Julian Dillinger, che parla dell'ascesa dell'intelligenza artificiale. Seguono inquadrature d'azione di diversi personaggi e, a differenza dei precedenti capitoli, la tavolozza dei colori di questo film è molto rossa.

Vengono mostrati anche Jared Leto e il ritorno di Jeff Bridges. L'apparizione di quest'ultimo ha suscitato il plauso dei fan al D23 e, dopo che Tron: Legacy ha ringiovanito l'attore, è bello vederlo tornare nel suo ruolo senza effetti potenzialmente distraenti.

"È davvero incredibile pensare che abbiamo realizzato l'originale nel 1982", ha detto Bridges rivolgendosi alla folla. "Non avremmo mai pensato che avrebbe avuto questa eredità che è continuata per tutti questi anni, ma eccoci qui. Che bel momento per riportarlo in vita. Che momento perfetto per rivisitare questo fantastico mondo. Più appropriatamente, per dire che questo fantastico mondo ci visita".

The laser reveal of Nine Inch Nails for Tron: Ares #D23 pic.twitter.com/ZxOs11ywdi — IGN (@IGN) August 10, 2024

Abbiamo anche appreso che Greta Lee interpreterà una programmatrice umana di nome Eve Kim che "permette ad Ares di entrare nel nostro mondo". Quanto a Leto, è "Ares, un programma che sta cercando un modo per conquistare il mondo, in modo permanente".

Tron: Ares segue un programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale a quello reale per una missione pericolosa, segnando il primo incontro dell'umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale. Il film è interpretato da Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan e Gillian Anderson. La regia è di Joachim Rønning; i produttori sono Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Leto, Emma Ludbrook e Steven Lisberger. Tron: Ares arriverà in sala il 10 ottobre.