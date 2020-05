Trolls: stasera su Italia1 il coloratissimo film d'animazione

Va in onda stasera su Italia 1, alle 21:25, Trolls, il film d'animazione del 2016 targato Dreamworks che ha come protagoniste le famose bambole dai coloratissimi capelli a punta.

Stasera su Italia 1, alle 21:25, appuntamento musicale e coloratissimo con Trolls, il film d'animazione del 2016 targato Dreamworks e basato sulle Troll Dolls, le famosissime bambole dai capelli a punta.

Ed è proprio il fenomeno del successo delle bambole Troll, oltre, naturalmente, all'origine della loro caratteristica più nota, le chiome variopinte, al centro del film Trolls.

La principessa Poppy, avvalendosi dell'aiuto di Branch, dovrà affrontare una difficile missione per trarre in salvo alcuni amici dalla temibile popolazione dei Bergen, capeggiata dal re Gristle.

Candidato addirittura a un premio Oscar nel 2017 - per la migliore canzone originale, Can't Stop the Feeling!, cantata da Justin Timberlake, doppiatore di Branch -, Trolls si è rivelato un vero successo di critica e soprattutto di incassi, con quasi 350 milioni di dollari al botteghino internazionale. Tanto da meritare un sequel, Trolls World Tour, distribuito direttamente in digitale lo scorso 10 aprile.