Trieste Science+Fiction Festival 2020 sarà solo on line: dal 29 ottobre - 3 novembre 2020

Trieste Science+Fiction Festival 2020, il più importante evento italiano dedicato all'esplorazione della fantascienza e del futuro in programma dal 29 ottobre al 3 novembre per la prima volta esclusivamente on line. Quest'anno l'evento avrà luogo, con modalità di partecipazione ibrida sia online nella Sala Web di MYmovies.

Al suo debutto sul web il Festival propone una selezione del meglio della fantascienza del 2020 con anteprime e prime visioni in esclusiva: 19 lungometraggi, documentari scientifici, una serie televisiva completa e 4 programmi di corti (il meglio dall'Italia, dall'Europa e dal mondo intero).

Per seguire il festival della fantascienza online saranno disponibili quattro diversi pass, biglietti virtuali che consentiranno al pubblico di salire sulla navicella del Trieste Science+Fiction Festival per un viaggio verso le infinite meraviglie del possibile e il caleidoscopico mondo della fantascienza e del fantastico. Nello specifico, sarà possibile acquistare sulla piattaforma MYmovies il pass Raggi Fotonici (il motto del festival urlato sempre prima delle proiezioni dai fan del TS+FF) per vedere tutti i film su MYmovies.it (costo: 9,90 euro), il pass Alabarda Spaziale che include anche i gadget del festival (costo: 30 euro), l'accredito Asteroide per i sostenitori (costo: 150 euro), e l'accredito Visioni dal Futuro dedicato agli studenti universitari (costo: 25 euro)-

Trieste Science+Fiction Festival 2020 debutta on line: svelato il programma

Potete esplorare il programma delle proiezioni online.