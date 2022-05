Tribeca 2022: Taylor Swift e Cynthia Erivo tra le protagoniste degli incontri

Taylor Swift sarà una delle protagoniste degli incontri in programma al Tribeca 2022.

L'evento cinematografico è in programma dall'8 al 19 giugno a New York.

Al Tribeca Festival Taylor Swift salirà sul palco in occasione di uno degli appuntamenti Tribeca Talks: Storytellers. La cantante parlerà anche della sua esperienza nel dirigere, scrivere e produrre il cortometraggio All Too Well, realizzato per il debutto della nuova versione dell'album Red.

Tra le altre star che parteciperanno agli incontri ci saranno Pharrell Williams, Seth Meyers in conversazione con Aidy Bryant, Cynthia Erivo, il dj Steve Aoki, Tig Notaro, l'artista JR, W Kamau Bell e Phil Rosenthal.

Tribeca Talks: Directors Series, invece, vedrà protagonisti Tyler Perry in conversazione con Gayle King, l'artista e regista Julian Schnabel, e Adam McKay che realizzerà una conversazione virtuale.

Gli spettatori potranno assistere inoltre ad alcune proiezioni e panel dedicati alle Reunion: Robert De Niro, Al Pacino, il regista Michael Mann e il produttore Art Linson parleranno di Heat - La sfida; Kasi Lemmons, il produttore Caldecot "Cotty" Chubb, Megan Good e altri membri del cast di La baia di Eva celebreranno il 25esimo anniversario dell'opera; e Todd Haynes, la produttrice Christine Vachon, Ewan McGregor e Micko Westmorland si ritroveranno per parlare di Velvet Goldmine, anche in questo caso in occasione del venticinquesimo anniversario.

Il padrino, invece, sarà celebrato con la proiezione di una versione rimasterizzata del film, introdotta da Al Pacino.