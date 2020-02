Locke & Key incontra Tredici: Connor Jessup e Miles Heizer ufficializzano la relazione a San Valentino

Miles Heizer e Connor Jessup, due star delle serie Netflix Tredici e Locke & Key hanno scelto il giorno degli innamorati per sancire pubblicamente la loro unione.

Attraverso un post su Instagram pubblicato il giorno di San Valentino, Connor Jessup di Locke & Key e Miles Heizer di Tredici hanno annunciato ufficialmente il loro amore. Dopo mesi di speculazioni, i due giovani attori hanno deciso di uscire allo scoperto e confessare ai fan la loro relazione.

Jessup ha condiviso una foto della coppia, dichiarando i suoi sentimenti per Miles Heizer:"Sono in ritardo ma ti amo, sei bravo, mi rendi migliore, felice. Buon San Valentino con un giorno di ritardo". Nonostante non sia chiaro da quanto i due si frequentino, da diverso tempo entrambi compaiono nelle immagini dei due profili su Instagram.

Connor Jessup, nel cast di serie tv come American Crime e Falling Skies, è protagonista della nuova serie Netflix, Locke & Key, nel ruolo di Tyler Locke. L'attore ha fatto coming out lo scorso giugno, durante il mese del Pride:"Non voglio essere complice nell'idea che essere gay sia un problema da risolvere o mettere a tacere. Sono grato di essere gay. La tenerezza è una soluzione" dichiarò l'attore canadese.

Miles Heizer è principalmente noto per il ruolo di Alex Standall nel teen-drama di Netflix, Tredici, e ha fatto parte del cast del film di Greg Berlanti, Tuo, Simon, che racconta la storia di un giovane adolescente omosessuale (Nick Robinson).