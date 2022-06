Travis Barker: ecco che cosa ha causato la pancreatite che lo ha costretto a farsi ricoverare

Secondo quanto riferito, Travis Barker è stato portato d'urgenza in ospedale in ambulanza a Los Angeles martedì sera dove gli è stata diagnosticata una pancreatite: ecco la causa.

Travis Barker, il marito di Kourtney Kardashian, è stato ricoverato in ospedale a causa di una pancreatite che sarebbe stata innescata, secondo i medici, da una procedura a cui si è sottoposto di recente che potrebbe sembrare apparentemente innocua.

Si tratta della colonscopia: fonti vicine alla famiglia hanno detto a TMZ che il suo ricovero in ospedale è stato il risultato di una pancreatite, causata con tutta probabilità da questa comunissima procedura. La pancreatite è una condizione in cui il pancreas si infiamma in un breve periodo di tempo ed è una complicanza piuttosto rara della colonscopia. I sintomi includono intenso mal di stomaco, vomito e febbre.

La star dei Blink-182, 46 anni, è stata accompagnata in ospedale dalla moglie, per poi essere ricoverata al Cedars-Sinai Medical Center. La figlia del musicista, profondamente preoccupata per la sua salute, ha condiviso un post su Instagram, chiedendo ai suoi 1,4 milioni di fan di "inviare le loro preghiere al papà".

Travis Barker ha recentemente twittato: "Dio mi salvi", spingendo i fan a condividere messaggi di supporto in risposta. Uno di loro ha scritto: "Dio salvi il più grande batterista, probabilmente il più grande musicista, di tutti i tempi. È troppo giovane per morire. Si è appena sposato ed è felice."