Finchè morte non ci separi Kourtney & Travis: il trailer dello speciale sul matrimonio a Portofino

Disney+ ha appena diffuso il trailer ufficiale e la key art di Finchè morte non ci separi Kourtney & Travis, uno sguardo ravvicinato al matrimonio dell'anno tra Kourtney Kardashian e Travis Barker: l'atteso episodio speciale debutterà giovedì 13 aprile in esclusiva su Disney+ in Italia.

Kourtney, Travis e i loro ospiti si godono un lussuoso weekend di nozze a Portofino, in Italia: i filmati privati e personali di Finchè morte non ci separi Kourtney & Travis rivelano un evento familiare intimo e ricco di momenti bellissimi. L'episodio speciale vede la partecipazione di Kourtney Kardashian Barker, Travis Barker, Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner.

"Finché morte non ci separi" è un chiaro riferimento alla frase che Kourtney Kardashian aveva scritto sulla propria pagina Instagram il giorno delle nozze, come caption in una gallery che mostrava alcune foto in bianco e nero del suo matrimonio da sogno con il celeberrimo batterista dei Blink-182. Ricordiamo che terza stagione di The Kardashians debutterà il 25 maggio su Disney+.