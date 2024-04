Transformers: One, le origini di Optimus Prime e Megatron nel primo trailer

Si tratta del primo film del franchise realizzato interamente in computer grafica

Dopo la presentazione al CinemaCon di Las Vegas, Paramount Pictures ha diffuso in streaming il primo trailer di Transformers: One, nuovo capitolo del franchise che avrà al centro le origini di Optimus Prime e Megatron.

La pellicola segue la storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, meglio conosciuti come nemici giurati, ma un tempo amici legati come fratelli che hanno cambiato per sempre il destino di Cybertron.

Primo film sui Transformers completamente animato in computer grafica, Transformers: One vanta un cast di voci stellare, tra cui Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne e Jon Hamm.

Un lato di Optimus Prime mai visto prima

Nel corso della presentazione del filmato al CinemaCon, Hemsworth si è detto entusiasta del suo nuovo ruolo e impaziente che il pubblico scopra un lato di Optimus Prime mai visto prima: "Sono entusiasta di interpretare un giovane Optimus Prime e di rivelare un lato del personaggio che il pubblico non ha mai visto prima".

Con la regia di Josh Cooley, i produttori sono Lorenzo di Bonaventura, Tom DeSanto & Don Murphy, Michael Bay, Mark Vahradian, Aaron Dem. I produttori esecutivi sono Steven Spielberg, Zev Foreman, Olivier Dumont, Brian Oliver, B.J. Farmer, Matt Quigg. Transformers: One arriverà nelle sale italiane a settembre.