Transformers: Hasbro Pulse lancia una nuova action figure di Optimus Prime

Hasbro Pulse, la più grande piattaforma per collezionisti ed appassionati, ha appena annunciato una nuova action figure di Transformers, Optimus Prime Robosen Elite, disponibile ora per il preorder.

I fan di Transformers potranno guidare gli Autobot e difendere l'umanità con l'aiuto di questa entusiasmante action figure! Progettato da esperti di robotica, Optimus Prima Elite Edition si erge imponente coi suoi 40cm di altezza, ed è accuratamente realizzato con oltre 5000 componenti. Dotato di 125 effetti sonori e doppiato dall'attore originale, Peter Cullen, si tratta di una riproduzione autentica del classico personaggio Gen 1, ridefinito per i fan di ogni età.

I fan di Transformers potranno avere il loro autobot preferito direttamente a casa loro: questa action figure premium da collezione possiede molteplici funzionalità, può trasformarsi con un semplice tocco o al suono della tua voce, da auto a robot e viceversa. Quando è in modalità veicolo, può essere controllato tramite comandi vocali per sfrecciare verso l'azione o erigersi come un eroe pronto a combattere.