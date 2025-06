Tougen Anki sarà il primo anime a trasmettere gli episodi in simultanea su Netflix, Prime Video e Crunchyroll

Tougen Anki sta per stabilire un record: entrerà nella storia degli anime come il primo a venire lanciato su più piattaforme di streaming contemporaneamente quest'estate.

Tougen Anki: Dark Demon of Paradise debutterà l'11 luglio 2025 con un lancio storico: sarà il primo anime a essere trasmesso in simultanea su Netflix, Prime Video e Crunchyroll. Con un cast stellare, una colonna sonora firmata da THE ORAL CIGARETTES e BAND-MAID, e una storia tra sangue demoniaco e destino, promette di rivoluzionare la fruizione degli anime.

Tougen Anki fa la storia dello streaming per gli anime

Tougen Anki, l'adattamento animato dell'omonimo manga di Yura Urushibara, non ha ancora fatto il suo debutto, ma già riscrive le regole del gioco. Non solo per l'ambientazione intrisa di mitologia giapponese e sangue demoniaco, ma per una trovata distributiva che rischia di lasciare il segno: sarà il primo anime a essere trasmesso contemporaneamente su Netflix, Prime Video e Crunchyroll. Un simultaneo digitale che va ben oltre l'ordinario simulcast e che porta l'opera a valicare i confini della concorrenza, invadendo anche piattaforme come Samsung TV Plus, Anime Onegai, Bandplay, ADN e molte altre, nei principali mercati internazionali. Il giorno da segnare in rosso è l'11 luglio, all'interno di una stagione estiva che si preannuncia tra le più dense di titoli degli ultimi anni.

A firmare l'anime è lo Studio Hibari, con Ato Nonoka alla regia e Yukie Sugawara alle sceneggiature. Il character design è nelle mani di Ryoko Amisaki, il montaggio affidato a Yumika Okazaki, mentre le musiche portano la firma evocativa di Kohta Yamamoto, con la supervisione musicale di Pony Canyon. A rendere ancora più d'impatto questo debutto è la scelta musicale: la sigla d'apertura "Overnight" è interpretata da THE ORAL CIGARETTES, mentre l'ending "What is justice?" è affidata all'energia esplosiva delle BAND-MAID. Un biglietto da visita che, da solo, basta a far alzare l'asticella delle aspettative.

Ma cos'è Tougen Anki? Il cuore di questa storia batte in un mondo spaccato in due da un'antica guerra di sangue. "Hai ereditato il sangue di un Oni...", così comincia la sinossi ufficiale diffusa da REMOW, immergendoci in una faida millenaria tra i discendenti degli Oni e quelli di Momotaro, figura leggendaria del folklore nipponico. Un tempo i demoni vivevano in solitudine, consapevoli della loro pericolosità, ma l'invasione degli umani guidati da Momotaro ha infranto ogni equilibrio. Da quel momento, due fazioni si contendono il potere: l'Agenzia degli Oni e l'Agenzia Momotaro, in un eterno conflitto generazionale.

Il protagonista è Shiki Ichinose, un adolescente che scopre all'improvviso di possedere il sangue degli Oni, a seguito di un attacco da parte dei Momotaro. Da lì parte un viaggio identitario che mescola azione, scoperta e oscurità: Shiki si troverà a fronteggiare il demone che alberga dentro di lui e ad abbracciare un destino che non ha scelto. "Una nuova generazione di eroi oscuri comincia da qui, in questo racconto di demoni", recita la presentazione. E con un cast vocale che include giganti come Hiroshi Kamiya, Natsuki Hanae, Megumi Ogata e Mariya Ise, l'epopea promette toni intensi e un'interpretazione all'altezza del conflitto interiore che la anima.

In un mercato sempre più frammentato, Tougen Anki potrebbe rappresentare un nuovo modello distributivo. Non solo un anime da guardare, ma un esperimento da osservare. Con curiosità. E, forse, con un po' di timore reverenziale.