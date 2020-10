Toto: Alex Timbers regista del film animato tratto dal libro di Michael Mopurgo

Toto: The Dog-Gone Amazing Story of the Wizard of Oz, il libro scritto da Michael Morpurgo, diventerà un film animato musicale prodotto da Warner Bros.

Il progetto, annunciato nel mese di gennaio, sembra ora avere un regista coinvolto nella sua realizzazione: Alex Timbers.

Il lungometraggio è stato scritto da John August e racconterà la storia del simpatico Toto, il fedele compagno di avventure di Dorothy, raccontando la storia del Mago di Oz da una prospettiva nuova.

Lo studio, secondo quanto rivelato da Warner Bros, avrebbe scelto il creatore della serie Mozart in the Jungle Alex Timbers per occuparsi della realizzazione del lungometraggio dedicato alle avventure del simpatico Toto dopo che si ritrova catapultato dal Kansas al regno magico di Oz.

Nel team della produzione ci saranno Jared Stern e Derek Frey, in passato nel team di Tim Burton Productions.

John August ha co-scritto Aladdin, il film live-action diretto da Guy Ritchie che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e in precedenza progetti come Big Fish e La fabbrica di cioccolato.