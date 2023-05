Tornado: Jack Lowden protagonista del nuovo thriller di John Maclean

La star di Slow Horses Jack Lowden sarà il protagonista di Tornado, un survival thriller diretto da John Maclean che sarà presentato a Cannes da HanWay Films.

Ambientato nell'arido paesaggio della Gran Bretagna del 1790, Tornado (Kōki) è una giovane e determinata donna giapponese che si ritrova invischiata in una situazione pericolosa quando lo spettacolo itinerante di marionette Samurai di suo padre (Takehiro) incrocia una banda di spietati criminali guidati da Sugarman e dal suo ambizioso figlio Little Sugar (Lowden). Nel tentativo di crearsi una nuova vita, Tornado coglie l'occasione per prendere in mano la situazione e rubare l'oro del loro ultimo colpo.

Nel cast della pellicola sono stati confermati anche Takehiro Hira (Giri/Haji) e Kōki.

Maclean ha vinto un BAFTA nel 2012 e il suo debutto alla regia, il film Slow West con Michael Fassbender, ha vinto il Premio della Giuria al Sundance nel 2015.

Slow Horses: Hugo Weaving raggiunge Gary Oldman nel cast della Stagione 4

"Siamo entusiasti di lavorare di nuovo con John Maclean, soprattutto a sostegno di un progetto così unico", ha dichiarato Gabrielle Stewart, CEO di HanWay. "Un thriller di sopravvivenza con una protagonista femminile, ambientato in Gran Bretagna e ispirato ai Samurai: cosa c'è di meglio?".