Torna Betty la fea, Prima Video ha ordinato il sequel della telenovela colombiana

Sono trascorsi vent'anni, ma il sogno di numerosi telespettatori si è finalmente realizzato: Betty la fea fa il suo ritorno sul piccolo schermo grazie a Prime Video, che ha commissionato il sequel della celebre telenovela colombiana. Il progetto della piattaforma streaming prevede il ritorno degli attori Ana María Orozco e Jorge Enrique Abello, che riprenderanno i rispettivi ruoli di Betty e del suo capo Armando Mendoza.

Betty la fea, conosciuta come 'Yo soy Betty, la fea' in lingua originale, è una popolare telenovela colombiana andata in onda sulla rete televisiva RCN Televisión tra il 1999 e il 2000. In Italia, la serie è stata trasmessa sul canale Mediaset Happy Channel che la diffuse con il titolo Betty la... cozza.

La trama ruota attorno a Beatriz Aurora Pinzón Solano, soprannominata "Betty", una giovane donna brillante, intelligente e con una grande personalità, ma la sua apparenza esteriore non corrisponde agli standard tradizionali di bellezza. Essendo brutta agli occhi della società, Betty lotta con la sua bassa autostima, ma allo stesso tempo dimostra grande intelligenza e competenza nel suo campo lavorativo. La storia si concentra sulla sua esperienza nel mondo degli affari, in particolare nell'azienda di moda Ecomoda e sulla sua cotta per Armando Mendoza, il suo capo, ricco ed affascinante.

La protagonista, Betty, è stata interpretata dall'attrice Ana María Orozco che, grazie a questo ruolo, è diventata molto popolare. Altri attori chiave della serie erano Jorge Enrique Abello nel ruolo di Armando Mendoza, Natalia Ramírez come Marcela Valencia, Lorna Cepeda come Patricia Fernández, Julián Arango come Hugo Lombardi e molti altri.

Betty la fea è stata oggetto di adattamenti e remake in molti paesi in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti con le serie Ugly Betty e Betty en NY.

Nel 2010 è entrata nel Guinness World Record per essere stata trasmessa da oltre 100 paesi e tradotta in 15 lingue. In Italia è andata in onda anche su alcune emittenti locali, come TeleNorba, e su Rai Premium.

Dalle prime anticipazioni apprendiamo che Betty e Armando sono ancora sposati ed hanno una figlia, i rapporti tra la ragazza e la madre non sono buoni. In Betty la fea, che verrà distribuito da Prime Video nel 2024, la protagonista vuole ricostruire il suo rapporto con la figlia.