Torna a casa, Jimi!, in esclusiva il poster italiano del film

Patrizio Marino

Torna a casa, Jimi!, la brillante commedia di Marios Piperides ambientata a Nicosia, sbarcherà nelle nostre sale il prossimo 18 aprile con Tucker Film. Il lungometraggio ha ricevuto un'ottima accoglienza al Tribeca Film Festival dove è stato premiato come Miglior film nella International Narrative Competition.

Il film è ambientato a Nicosia, l'ultima capitale spaccata in due del pianeta. Secondo la legge, nessun animale, pianta o prodotto può essere trasferito dal settore greco di Cipro a quello turco. E viceversa. Così, quando il cane Jimi Hendrix attraversa accidentalmente la zona cuscinetto dell'ONU, il suo padrone rocchettaro Yiannis deve fare di tutto per riportarlo indietro. E "fare di tutto" significa una cosa sola, violare la legge, perché il povero Jimi è diventato automaticamente merce di contrabbando! La spericolata alleanza tra il greco Yiannis e il turco Hasan deciderà le sorti della partita.

Adam Bousdoukos, già protagonista del cult Soul Kitchen, veste i panni del musicista fallito Yiannis , al suo fianco troviamo tra gli altri Vicky Papadopoulou, Toni Dimitriou, Özgür Karadeniz, Fatih Al.

Il regista cipriota Marios Piperides con Torna a casa, Jimi! ha scelto la via della commedia per parlare di confini e di libertà, per affrontare un tema sempre attuale e sempre doloroso come quello delle divisioni, delle identità spezzate, delle riunificazioni impossibili. Oggi vi presentiamo in esclusiva il poster italiano del film.