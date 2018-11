Torino Film Lab: presentati al Festival i 30 progetti del Lab!

Il 36° Torino Film Festival (23 novembre-1 dicembre) ospita l'11° TorinoFilmLab Meeting Event (23-24 novembre), che coinvolge oltre 300 professionisti del settore presenti in città per incontrare i "film del futuro", tra cui i rappresentanti di importanti case di produzione quali Haut et Court, Fandango, Pandora Film, Tempesta e Vivo Film, sales e distributori come BAC Films, Le Pacte, Memento, Playtime, Teodora Film, Wild Bunch, i rappresentanti dei festival di Cannes, Venezia, Toronto, Locarno e molti altri, e di fondi del calibro di CNC o Eurimages. Questo forum di co-produzione internazionale comprende la presentazione dei progetti sviluppati all'interno del lab durante l'anno, momenti di networking e la premiazione dei migliori lavori con finanziamenti alla produzione e alla distribuzione, e premi collaterali.

Il clou del TFL Meeting Event si svolgerà nei giorni 23 e 24 novembre, con due mattinate di pitch dei progetti TorinoFilmLab e due pomeriggi riservati agli appuntamenti individuali tra partecipanti e professionisti interessati a discutere possibili collaborazioni; l'evento sarà completato da una serata dedicata alla presentazione di film work-in-progress, e da una cerimonia di premiazione conclusiva.

Saranno presentati 30 progetti di lungometraggi e 10 film in post-produzione: 20 progetti del programma ScriptLab - tra cui 10 diretti da donne, e 15 esordi - provenienti da 19 Paesi di cui 8 extra-europei (Argentina, Australia, Brasile, Filippine, Giappone, Indonesia, Senegal, USA); 10 progetti del programma FeatureLab - tutte opere prime e seconde, per il 60% dirette e per il 70% prodotte da donne - provenienti da Cile, Cina, Finlandia, Grecia, Indonesia, Italia, Libano, Serbia, Singapore, Spagna; 10 film sostenuti dal TFL nel loro sviluppo o produzione e che sono in fase di completamento, presentati in anteprima esclusiva ad agenti di vendita, distributori e direttori di festival nella 4° edizione del work-in-progress TFL Coming Soon.

I TFL Production e Co-Production Award saranno assegnati da una giuria internazionale composta da: Cameron Bailey (Canada), Direttore Artistico del Toronto International Film Festival; la programmatrice ed esperta di co-produzioni Teresa Cavina (Italia); Babak Jalali (Iran/Regno Unito), sceneggiatore, regista e produttore Alumnus del TorinoFilmLab; la produttrice Ankica Jurić Tilić (Croazia) e Paolo Moretti (Francia), nuovo Delegato Generale della Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes.

Il marchio orologiero svizzero Hamilton diventa partner del TFL conferendo il nuovo Hamilton Behind The Camera Award - Talent for the Future alla sceneggiatura di un film all'interno del programma ScriptLab, che prevede un premio in denaro del valore di € 5.000 come sostegno per lo sviluppo della sceneggiatura. Oltre al premio, il regista autore riceverà un orologio dedicato al cinema.

Altre iniziative sul territorio nel corso dell'anno hanno incluso: le proiezioni di film sostenuti dal lab al Cinema Massimo della serie "TorinoFilmLab presenta ..."; il premio assegnato a 3 giovani spettatori del Festival Sottodiciotto, che accederanno al TFL Meeting Event per un assaggio del "dietro le quinte" dell'industria cinematografica; la cooperazione con il festival itinerante Movietellers, dove è stato presentato il film "targato TFL" Félicité di Alain Gomis. La Cerimonia di Chiusura, durante la quale saranno assegnati i Production Award, i Co-Production Award, e tutti gli altri premi collaterali, si svolgerà presso la Scuola Holden il 24 novembre alle ore 19.30.

2 TFL Curators, 5 Heads of Studies, 1 Head of Industry, 1 TFL Partnerships, 1 Scouting for Italy & TFL Audience Design Fund: discover the new Artistic Team of @TorinoFilmLab! ➡ https://t.co/R5pc1bqIm6 pic.twitter.com/US6PKEfYXp — TorinoFilmLab (@TorinoFilmLab) 8 novembre 2018