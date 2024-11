Torino 2024: le anteprime di Un Natale a casa Croce e Il corpo all’ospedale Niguarda di Milano con Medicinema

Il Torino Film Festival 2024 celebra una nuova collaborazione con Medicinema Italia portando per la prima volta all'ospedale Niguarda due film in programma in anteprima. L'unica associazione italiana che utilizza la cineterapia a scopi riabilitativi ha programmato al Niguarda due eventi speciali: mercoledì 27 novembre alle ore 16 verrà presentato Un Natale a casa Croce di Pupi Avati, mentre giovedì 28 novembre toccherà a Il Corpo, thriller diretto da Vincenzo Alfieri con Giuseppe Battiston e Claudia Gerini.

Un'iniziativa che permetterà ai pazienti della visione esclusiva delle pellicole che fanno parte del programma del Torino Film Festival, diretto da Giulio Base, in corso fino al 30 novembre. Il direttore interverrà in video-collegamento per un saluto speciale prima delle due proiezioni.

Questa nuova partnership vuole celebrare l'importanza dell'utilizzo del cinema di qualità come strumento integrante di cura, nei percorsi riabilitativi, nelle forme di disagio e nella fragilità. Un percorso che Medicinema Italia ETS, unica nel nostro paese, porta avanti dal 2013.

Due film in esclusiva

Presentato nella sezione Fuori Concorso del Torino Film Festival, Un Natale a casa Croce è un documentario sulla vita di Benedetto Croce diretto dal Maestro Pupi Avati e prodotto da Minerva Pictures (in collaborazione con Cinecittà Luce e Rai Documentari). Il film si concentra sull'esistenza del filosofo e senatore italiano raccontandone lo spessore politico e il talento negli studi, la vocazione alla libertà e la visione filosofica.

Il corpo è, invece, un thriller diretto da Vincenzo Alfieri che sarà distribuito nelle sale da Eagle Pictures. Il film racconta della morte improvvisa di Rebecca Zuin (Claudia Gerini), carismatica imprenditrice, che getta un'ombra su chiunque le fosse vicino. Quando il suo corpo sparisce senza lasciare traccia dall'obitorio, l'ispettore Cosser (Giuseppe Battiston) viene incaricato di risolvere un caso che si fa subito intricato. Anche se i sospetti ricadono sul giovane marito, Bruno Forlan (Andrea Di Luigi), tutte le persone che le erano accanto sembrano avere un movente per volerla morta, ma l'ispettore Cosser ha le idee molto chiare su come possano essere andati i fatti.