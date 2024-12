Torino Film Festival 2024 celebra l'incremento degli spettatori, ma il numero dei film cala

La prima edizione diretta da Giulio Base segna un netto incremento di pubblico, la percentuale di riempimento delle sale passa dal 53% al 70% con meno titoli in programma.

Dopo la fine del Torino Film Festival 2024 si tirano le somme sulla prima edizione diretta dal regista Giulio Base, un'edizione con meno film in programma, ma ricca di star di Hollywood, da Sharon Stone a Matthew Broderick, da Alec Baldwin a Vince Vaughn.

Bilancio positivo per l'aumento del numero totale delle presenze, che rispetto al 2023 passa da 35.000 a 36.700, con un programma che prevedeva 202 titoli nel 2023 (181 in programma e 21 fuori programma) e 121 nel 2024 (non ci sono state masterclass o eventi fuori biglietteria).

Il riempimento medio delle sale cresce dal 53% al 70%, con una percentuale dei biglietti venduti per singola proiezione che da 73 arriva ai 100 di quest'anno. Gli accrediti rilasciati sono 2.039 contro i 1998 della scorsa edizione.

Torino Film Festival 2024: da Eden di Ron Howard a Glenn Close, i film da non perdere

La presenza sui social media

Festival reale, ma anche virtuale. I social media del Torino Film Festival hanno raggiunto oltre 1 milione di persone (+57,4% rispetto al 2023), segnando 2,3 milioni di visualizzazioni e 76.900 interazioni. Il successo è trainato da Instagram, dove l'engagement è cresciuto del 29%, le condivisioni dell'83%, e le Stories hanno avuto 906.000 impressions grazie a una daily narrative consistente legato in larga parte alla presenza dei numerosi ospiti italiani e internazionali.

Bilancio in positivo anche dal punto di vista della copertura del festival sui mezzi di informazione, (TV, carta stampata, radio e web), benché la rassegna stampa sia ancora un "work in progress", può contare già di un entusiasmante +60% di articoli rispetto alla passata edizione.

Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT.