Tori Spelling conduce Love at First Lie dal 24 ottobre su MTV

Tori Spelling conduce Love at First Lie : il programma va in onda stasera su MTV alle 22:00

Da stasera, lunedì 24 ottobre, alle 22.00 va in onda su MTV il programma Love at First Lie, condotto da Tori Spelling. l'attrice è stata una delle protagoniste della serie cult Beverly Hills 90210 e Messyness

Arriva in Italia in prima tv assoluta il coinvolgente game show sull'amore e le bugie di coppia! Da lunedì 24 ottobre alle 22.00 va in onda su MTV (Sky canale 131 e in streaming su NOW) l'attesissimo love game show che cerca di smascherare chi intraprende una relazione solo per un proprio tornaconto personale

Lo show si sviluppa in 12 episodi e gli spettatori da casa si dovranno impegnare per scoprire chi tra i protagonisti del programma ha davvero una relazione e chi invece sta fingendo. Test e giochi di potere metteranno alla prova le relazioni dei partecipanti, rivelando chi è davvero innamorato e chi invece mente spudoratamente.

Alla fine di ogni episodio, durante la Cerimonia della Verità, le coppie elimineranno dalla competizione chi pensano stia mentendo sulla loro relazione. Se indovinano e buttano fuori i bugiardi, aggiungono ogni volta 25.000 dollari al montepremi. Solo una coppia può vincere e portarsi a casa l'intero montepremi, ma saranno amanti o bugiardi?

Ecco le presunte coppie innamorate: