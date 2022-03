Top Dog: Olimpiadi a 4 Zampe, la seconda stagione da stasera su Blaze

Sbarca su BLAZE (in esclusiva su Sky al canale 127) da stasera alle 21.50 la seconda stagione del show per gli appassionati di cani e non solo: Top Dog: Olimpiadi a 4 zampe, la competizione cinofila.

Nelle gare che vedremo anche questa stagione gli addestratori e i loro compagni quadrupedi saranno impegnati in una serie di prove intense, divertenti e adrenaliniche per testare la velocità, l'agilità e le capacità del proprio cane. Un difficile percorso ad ostacoli da completare nel minor tempo possibile ed una serie di prove che metteranno in difficoltà la più esperta coppia cane-addestratore. Chi fiuterà la strada migliore per aggiudicarsi l'ambito trofeo?

E a marzo gli appuntamenti con il mondo degli animali non finiscono qui per Blaze: a partire dal 9 marzo alle 21.50, infatti, è arrivata Super Pet: eroi con le zampe, una nuova serie che, grazie a riprese casuali o filmati di videosorveglianza, mostra i gesti eroici di tanti animali che svelano i lati più nascosti dei nostri amici pelosi e piumati!