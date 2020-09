Top Chef: Aaron Grissom, morto il concorrente dello show

Il concorrente di Top Chef Aaron Grissom è morto l'8 settembre 2020 all'età di 34 anni in un incidente stradale mentre stava guidando la sua Suzuki GSX-R750. La notizia è stata diffusa solo oggi dalla famiglia e dalla rete Bravo che ospita il cooking contest negli Stati Uniti.

Secondo alcuni testimoni la Suzuki di Aaron Grissom viaggiava ad alta velocità e ha colpito la rotatoria che stava attraversando prima dell'incidente, lo chef ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra, Aaron indossava il casco e nessun'altra persona è stata coinvolta nell'incidente. I medici ed i primi soccorritori hanno provato a praticargli un massaggio toracico ma non c'e' stato niente da fare, il medico legale ha stabilito che Aaron è deceduto in seguito alle ferite multiple riportate dopo l'incidente. Il canale televisivo Bravo ha salutato Aaron con un comunicato: "La famiglia di Top Chef è triste nell'apprendere della morte dello chef Aaron Grissom che aveva partecipato alla Stagione 12: Boston. Le nostre più profonde condoglianze vanno alla sua famiglia e a tutti i suoi amici". Secondo un amico ed ex collega, l'incidente è avvenuto nella zona di Chambers Bay, nello Stato di Washington.

Aaron Grissom era conosciuto per aver partecipato alla dodicesima stagione di Top Chef, era uno dei 16 concorrenti di "Top Chef: Boston" nel 2014. Aaron non era molto amato dai fan del programma e non riuscì ad arrivare nelle fasi finali del reality. Grissom di recente aveva lavorato come chef di un ristorante nella zona di Tacoma dove cucinava anche per i cantanti che si trovavano in tournée nel capoluogo della contea di Pierce.